Een duurder vliegticket? Daar red je het klimaat niet mee

Nikita en Artem vergeten op het Bossche ijs voor even de oorlog

DEN BOSCH – Even niet denken aan de oorlog in hun land. Dat was de insteek voor de ontspanningsdag voor ruim 110 jonge vluchtelingen uit Oekraïne die in Den Bosch verblijven. Zoals Nikita Valitov en Artem Pliskko.

6 januari