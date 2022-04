Een intieme ontmoeting met Van Dik Hout en Griekse klanken in Paradox: vijf uittips die je niet mag missen

Spannende dialoog

De beelden van Joris Gaymans zijn in het Bossche Museum Slager te zien naast de schilderijen van Tom Slager, de jongste van de acht kunstenaars uit de familie Slager. De bronzen beelden van Gaymans zijn mooi en uitdagend. Hij streeft naar fysieke perfectie in zijn sculpturen. Tom Slager heeft een voorkeur voor natuur- en landschapsschilderijen.

10 april Museum Slager

Van Dik Hout treedt op in de Poorterij in Zaltbommel

Intieme ontmoeting

In tijden waarin live-muziek niet vanzelfsprekend is gebleken, herontdekte Van Dik Hout de magie van het optreden in een kleine en intieme setting. Dit is zo goed bevallen dat ze dit voorjaar op deze wijze een select aantal akoestische shows zullen spelen. Hup, instrumenten in de bus en richting De Poorterij in Zaltbommel waar ze woensdag spelen.

13 april De Poorterij

Forugh Karimi

Indrukwekkend en actueel

Op uitnodiging van Boekhandel de Omslag en Huis 73 is tijdens de Boekenweek schrijfster Forugh Karimi te gast in de boekhandel in Rosmalen. Tijdens deze avond wordt Forugh geïnterviewd over haar debuutroman De moeders van Mahipar en gaat ze in gesprek met het publiek over het boek. Een indrukwekkend verhaal dat juist nu actueel is.

13 april Boekhandel de Omslag

Een van de bronzen beelden van Friedy Duijsters.

Driedimensionale kunst bij Sous-Terre

Werk van verschillende kunstenaars is vanaf zondag te bewonderen bij Galerie Sous-Terre. De schilderijen van Paula Evers, glassculpturen van Frank Biemans en bronzen beelden van Friedy Duijsters zijn tot 8 mei te zien. Voor Paula Evers is het niet de eerste keer dat ze exposeert in Lithoijen. Haar schilderijen zijn vaak driedimensionaal omdat ze opgebouwd zijn met materialen zoals zand, epoxy, goud- en koperstof.

3 april Galerie Sous-Terre

De Griekse pianiste Tania Giannouli

Griekse klanken in Paradox

Balancerend tussen westerse en oosterse muziek weet de Griekse pianiste Tania Giannouli met haar trio een opwindende klankwereld op te roepen. Samen met trompettist Andreas Polyzogopoulos en ud-speler Kyriakos Tapakis laat ze zich inspireren door jazz, kamer- en filmmuziek en niet-Westerse muzikale invloeden. Ze treden vrijdag op in Paradox in Tilburg.

8 april Paradox