Een lachwekkend jubileum lonkt: liften van Paleisbrug in Den Bosch zijn al bijna één jaar buiten werking

Mogelijk uitstel voor bewoners van woonarken bij Den Bol Kerkdriel

KERKDRIEL - De bewoners van woonarken aan Den Bol in Kerkdriel en aan De Steeg in Alem krijgen mogelijk meer tijd om een andere ligplaats te vinden. Burgemeester Henny van Kooten heeft toegezegd om met de verhuurders van de ligplaatsen te gaan praten of de deadline van 1 januari verschoven kan worden.

15 oktober