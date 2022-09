Een tip na oproep in Opsporing Verzocht over Bosschenaar die is mishandeld in Drakenfontein

DEN BOSCH - Welgeteld een tip. Dat is de voorlopige opbrengst van de oproep dinsdagavond in Opsporing Verzocht over een mishandeling vlak bij het station in Den Bosch. In de nacht van 16 op 17 april werd een Bosschenaar (19) zo hard geslagen dat hij daarbij een kaak brak en bewusteloos raakte.

In de uitzending werd duidelijk dat de man na een avondje stappen met blote voeten ging dansen in de Drakenfontein tegenover het station. ,,Daar hadden ik en mijn vrienden de grootste lol mee’’, zei het slachtoffer in het opsporingsprogramma.

Precieze achtergrond

Volgens hem vroeg een onbekende man ‘vrij agressief’ wat hij aan het doen was. Hij ging uit de fontein en voelde daarna een enorme pijnscheut in zijn kaak. Een van de mannen had hem geslagen en achtervolgde hem korte tijd toen het slachtoffer er via een roltrap van het station vandoor ging.

In het programma waren dinsdag opnames te zien van de verdachte die nog steeds spoorloos is. Dat geldt ook voor de man die in zijn gezelschap was ,,We hebben gesproken met getuigen. En na de uitzending hebben we een tip gekregen’’, aldus een woordvoerder van de politie woensdag. Volgens haar is het nog te vroeg om bijzonderheden hierover te vertellen.



