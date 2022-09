Eerste Bossche Zomernacht brengt soort van ‘Oerol-vibe’ in de stad, maar lang niet overal

Vakkundig geprodu­ceerd nepgeld gebruikt in Den Bosch, politie vindt snijmachi­ne en speciale strips

DEN BOSCH - De politie heeft woensdag in het centrum van Den Bosch twee mannen in de kraag gevat die met nepgeld betaalden in winkels. Na de aanhouding bleek het duo vrij professioneel te werken met snijmachines en speciale plakstrips. Ze hadden nog enkele A4-tjes bij zich voor briefjes van 50 euro.

25 augustus