Eerste Brede Bossche School krijgt tweede opening na opknapbeurt

Straks niet alleen geblaf en gemiauw in Dierente­huis: ‘Alles beschermen wat weerloos is’

DEN BOSCH - Met de komst van een nieuw bestuur is de rust teruggekeerd in Dierentehuis ’s-Hertogenbosch. Aan ambities geen gebrek. ,,We willen nog veel meer dieren opvangen”, zegt voorzitter Hans Buddendijk.