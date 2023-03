Eervolle prijs voor paradressuuramazone Sanne Voets uit Berghem

Dianne Schelle­kens (D66) uit Vught gaat voor een ‘gezonde en groene toekomst voor Brabant’

VUGHT - Je inzetten voor een betere samenleving kreeg Dianne Schellekens (60) uit Vught met de paplepel ingegoten. Zo’n 13 jaar was ze actief in de Vughtse politiek. Donderdag neemt ze afscheid, want de provincie lonkt.