Eigenaar (75) afgebrande champignonkwekerij Hurwenen likt wonden: ‘Het is één grote bende’

Asbest vrijgeko­men bij grote brand champignon­kwe­ke­rij in Hurwenen: 'Het stonk als de hel'

HURWENEN - Bij een grote brand in een champignonkwekerij aan de Groenestraat in Hurwenen is dinsdagavond asbest vrijgekomen. Een plaatselijke NL-alert werd uitgestuurd in de Bommelerwaard vanwege flinke rookontwikkeling. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

8:41