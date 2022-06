‘Eigenlijk zijn we een soort drijvend terras’

Digitaal parkeersys­teem in Den Bosch is een worsteling en echt niet alleen voor ouderen

DEN BOSCH - Met een krabbel op een bezoekerskaartje achter de voorruit konden bewoners van Bossche wijken jarenlang bezoekers de auto (met korting) laten parkeren. Dat is veranderd in een digitale bezoekersregeling met een speciale app. ,,Het is succesvol geïntroduceerd’’, zegt de gemeente. Maar volgens aantal gebruikers mankeert er nogal wat aan.

13:05