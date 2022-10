Einde aan fout geparkeerde deelscooters? Den Bosch test stallingszones

‘Dansende’ (Bossche) bevrijder Tony Pengelly (97) overleden

DEN BOSCH - Tony Pengelly uit Cardiff (Wales) die betrokken was bij de bevrijding van Den Bosch is op 18 oktober overleden. ,,Daarmee is ook de laatste van de vier bevrijders, die in 2019 aanwezig waren bij de grootste 75-jarige viering, ons ontvallen’’, aldus Jan de Wit, kabinetschef van de gemeente.

19 oktober