Einde aan herrie van Harley-Davidsons? Buurt vraagt om (tijdelijk) motorverbod op Hervensebaan

DEN BOSCH - ,,Al jarenlang verandert de Hervensebaan in een bulderbaan.” Dat zei advocaat Weehuizen tijdens een hoorzitting over de overlast die volgens buurtbewoners wordt veroorzaakt door de Harley-Davidson-dealer in Den Bosch-Oost.