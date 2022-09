Eindelijk! Uiterlijk 1 november kan iedereen weer over nieuwe Deutersebrug, óók zwaar verkeer

Vakantie­week Jeugd Aktief voor het laatst in Stadhou­ders­park? ‘De problemen mogen de pret niet bederven’

VUGHT - Als professor Pimpel met de kandelaar het hoofdpodium van het kasteel betreedt, is het wel duidelijk wat het thema is van de jeugdweek in Vught: Jeugd Aktief Speelt. Maar niemand van de ouders en de kinderen weet waar de organisatie zich druk om maakt.

29 augustus