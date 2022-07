EK Petanque lokt ruim 25.000 belangstellenden naar de Parade: ‘Op de kaart gezet’

Organisator Eric Kersten blikt enthousiast terug op het toernooi. ,,Door de sport naar de mensen toe te halen en een knus stadion te bouwen in de binnenstad, hoopten we op volle tribunes. Die opzet is volledig geslaagd met ruim 5.000 bezoekers per dag én een uitverkocht stadion op zondag.’’

De Nederlandse selectie presteerde boven verwachting. Er werd stand gehouden tegen toplanden als Italië, Zwitserland en Spanje. Anette Boluijt en Joey van Doorn wisten in de mixed doubles het brons te veroveren, evenals Josefien en Kees Koogje in hun singles. Nooit eerder viel Nederland tijdens een continentaal toernooi in de prijzen op drie van de vijf onderdelen.

Het toernooi werd georganiseerd door sportevenementenbureau Team TOC in samenwerking met onder andere de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), gemeente Den Bosch en BrabantSport.

Quote We hebben een soort petanque­dorp neergezet in hartje ’s-Hertogen­bosch Lieke Vogels, Voorzitter NJBB

,,Twee jaar geleden kregen wij het EK toegewezen en afgelopen week zijn alle voornemens werkelijkheid geworden”, aldus Lieke Vogels, voorzitter van de NJBB. ,,Een uitgekiende voorbereiding en hard werken hebben geleid tot een evenement waar ik als voorzitter van de NJBB enorm trots op ben. Samen met alle partners is er alles aan gedaan om als het ware een petanquedorp neer te zetten in hartje ’s-Hertogenbosch. We hebben de sport op niet eerder vertoonde wijze dichter naar de mensen toe kunnen brengen.’’

Burgemeester Jack Mikkers zegt te hebben genoten van ‘de dynamiek in zijn stad de afgelopen week’. ,,In ’s-Hertogenbosch staat elkaar ontmoeten centraal. En dat zagen we bij dit prachtige Europese Kampioenschap duidelijk terug.’’

Michel Reinders, directeur-bestuurder van BrabantSport, was in zijn nopjes met zoveel positiviteit in de provincie. ,,De sportzomer in Brabant is met de CEP Europese Kampioenschappen Petanque nu echt gestart. Een uniek evenement op de Parade in de Brabantse hoofdstad waarvoor spelers, toeschouwers én de organisatie een compliment verdienen. Alles was tot in de puntjes georganiseerd. Met dit EK hebben we Brabant zowel sportief, als economisch én sociaal-maatschappelijk op de kaart gezet.”



