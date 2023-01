Engelen maakt flinke stappen met verhuizing dorpshuis naar kerk

VIDEOENGELEN/DEN BOSCH - De verhuizing van alle activiteiten in dorpshuis De Engelenburcht in Engelen naar het gebouw van de Sint-Lambertuskerk komt een flinke stap dichterbij. ,,In 2025 hopen we te kunnen verhuizen", zegt Jan Selier van de klankbordgroep.

Bestuursleden van De Engelenburcht en de Sint Lambertusparochie vertellen zondag 8 januari over hun toekomstplannen tijdens de nieuwjaarsreceptie van Engelen in De Engelenburcht. Er is al enkele jaren sprake van sluiting van de Sint-Lambertuskerk, waar steeds minder gelovigen komen.

En sinds vorig jaar praten beide besturen intensief over de toekomst van het kerkgebouw aan de Graaf van Solmsweg. Beide besturen vinden nu na het nodige onderzoek dat verhuizen mogelijk is. En zij gaan binnenkort in gesprek met enkele bedrijven die hun ideeën presenteren over invulling van de kerk. ,,Als die gesprekken goed verlopen, kunnen we mogelijk dit jaar al stevige stappen zetten", stelt Selier.

Zorgen over parkeren

Een van de grote zorgpunten is het parkeren bij het toekomstige cultureel centrum, waar ook ruimte komt voor theater, muziek en cabaret. ,,Dat is een van de zaken die we nog goed moeten uitzoeken", aldus Selier. Als De Engelenburcht eenmaal verhuisd is, is het de bedoeling dat op deze locatie aan de Heuvel ruimte komt voor woningbouw. ,,De financiële haalbaarheid wordt ook nog nader onderzocht.”

De nieuwjaarsborrel voor inwoners van Engelen, Bokhoven en Haverleij en de informatiebijeenkomst zijn op zondag 8 januari, van 15.00 tot 17.00 uur in De Engelenburcht.

