Er vliegt wel eens een drone boven de PI Vught: ‘Maar van overlast is geen sprake’

Buurtbewo­ners zijn het zat en klagen al jarenlang over ronkende Harley Davidson's: ‘We gaan naar de rechter’

DEN BOSCH - Ronkende motoren. Buurtbewoners zijn het al ruim twee jaar beu. Zij hadden gehoopt dat de gemeente de geluidsoverlast van aan- en afrijdende motoren rond de Harley-Davidson-dealer aan de Bossche Hervensebaan zou aanpakken. ,,De voorgestelde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende. We blijven in gesprek met de gemeente. Maar we gaan versneld naar de rechter.’’

28 april