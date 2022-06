Europees kampioen driebanden Daniel Sánchez zet streep door het verwachte EK-feestje voor Dick Jaspers

De 5-voudig Europees Kampioen en voor velen favoriet uit Sint Willebrord leek zaterdag op weg naar zijn zesde titel, maar kon zijn laatste EK-titel uit 2019 die hij in Brandenburg behaalde niet prolongeren. In de halve finale werd Semih Sayginer uit Turkije eerder op de dag nog met 50-33 in 15 beurten en met een uitstekend moyenne van 3.333 opzij gezet. In de finale ging het een stuk minder makkelijk. Sánchez zette Jaspers vanaf het eerste moment onder druk. Jaspers kwam net na de pauze na 11 beurten nog gelijk (28-28). De Spanjaard zette daarna met 8 caramboles in de 13e beurt en 6 caramboles in de 14e beurt een eindspurt in naar de 50 caramboles en z’n vierde Europese titel.”