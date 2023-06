(Ex-)verslaafden prikken eigen buurt schoon: ‘Voor vijf euro per keer. Daar kun je nog geen kruimel cocaïne voor krijgen’

Brabantse golfers slaan zich in de kijker op KLM Open: ‘Een mooi einde van een mooie week’

Niet nationale topper Joost Luiten, maar drie Brabantse golfers speelden zich voor het thuispubliek in de kijker op het KLM Open in Cromvoirt. Rowin Caron had zelfs even zicht op de zege. Maar ook Lars van Meijel en Lars van der Vight lieten zich gelden tussen de Europese top.