Explosie bij voordeur woning in Den Bosch: ‘Het begint hier een explosief pleintje te worden’

UPDATE, VIDEODEN BOSCH - Bij een appartement in het Muntel Carré aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch had in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaats. Tijdens de ontploffing was een bewoner in het huis. Meerdere bewoners zijn vannacht op de vlucht gegaan.