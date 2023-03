Expositie Not in my backyard toont de schoonheid van de rafelranden van de stad

EropuitDEN BOSCH - Het oneindige nachtleven, industrieel erfgoed, graffiti, neon en verweerd beton. De tentoonstelling Not In My Backyard van Rogér Walschots en Johan Kleinjan in de Bossche galerie Ruby Soho viert de rafelranden van een stad.

Walschots en Kleinjan studeerden eind jaren negentig samen op de Willem de Kooning academie in Rotterdam en gingen hierna elk hun eigen weg. Op uitnodiging van Walschots gaan ze nu visueel de strijd met elkaar aan. Rogér Walschots zijn werk ademt het stadsleven; kapotte muren, neon en grauw beton met felle graffiti. Rauw en kapot linnen en bewerkte panelen roepen gelijk beelden van de stenen jungle op. Zijn karakteristieke kleurenpalet met felle fluor kleuren of juist glimmend zilver doet denken aan de verlichting van lantaarns en flikkerend neon. In combinatie met snel en sierlijk gezette stroken maakt Walschots het stadse leven voelbaar.

Oog voor het absurde in het alledaagse

Johan Kleinjan tekent op zijn kenmerkende, rauwe en kleurrijke manier de wereld om hem heen. Deze vertaalt hij naar personen, objecten, voertuigen, gebouwen, dieren en gestoorde situaties. Kleinjan heeft een oog voor het absurde in het alledaagse en weet dit op een vlijmscherpe manier te vertalen in zijn tekeningen. Denk aan monstertrucks en hooligans, maar ook de verdachten uit zijn favoriete televisieprogramma Opsporing Verzocht maken acte de présence.

Ruby Soho is de galerie en projectruimte van Casper Herselman en gevestigd in de voormalige portierswoning van de Willem II Fabriek in Den Bosch. De galerie is een platform waar hedendaagse kunst, tegenculturen, esthetiek en activisme samenkomen en ontdekt kunnen worden.

Speciaal voor gelegenheid brengt Ruby Soho van beide kunstenaars een gelimiteerde zeefdruk uit. Not in my Backyard is nog te zien tot en met vrijdag 7 april.