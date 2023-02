Extravagante jurken, pruiken, valpartijen, hypocrisie en leugens om bestwil

VOOR DE RECHTER Waarom hij op het dak lag van de hennepkwe­ke­rij bij Piet Plezier? ‘Ik laat het woord aan mijn advocaat’

BREDA/OISTERWIJK - De één lag op het dak van een vroegere opslagloods van recreatiebedrijf Piet Plezier, de ander rende daar hard weg toen de politie poolshoogte kwam nemen. En toch houden de twee verdachten bij de politierechter vol dat ze niets te maken hadden met de hennepkwekerij aan de Vennelaan in Oisterwijk. ,,De vorige keer dat ik iets tegen de rechter zei, is me niet goed bevallen. Ik heb geen zin in een akkefietje.”