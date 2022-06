Extreme woningnood, toch krijgt bijna niemand meer urgentie

Het aantal aanvragen en toewijzingen van urgentie in Noordoost-Brabant is de afgelopen jaren in rap tempo gezakt. Waar in 2018 nog 534 spoedzoekers een snelle woning aanvroegen, zakte dat aantal naar 172 in 2021. Het aantal toewijzingen daalde verhoudingsgewijs nog harder in drie jaar: van 89 naar 27. De cijfers gaan over de gemeenten Den Bosch, Boxtel (alleen 2021), Sint-Michielsgestel, Oss en Bernheze.