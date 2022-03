Familie doodgestoken Jordy (22) ‘leeft in een nachtmerrie’: ‘Zijn vriendin is hoogzwanger’

,,De familie is heel verdrietig en vermoeid. Ze vinden het ontzettend moeilijk om op deze manier een partner, vader, zoon en vriend te verliezen’’,, zegt Soekhai, die sinds vanmiddag de familie bijstaat. Ze bevestigt dat het slachtoffer de 22-jarige Bosschenaar Jordy Gruijters is. ,,Zijn vriendin is hoogzwanger. Het is een heel verdrietige situatie.’’



Volgens de advocaat waren de vriendin en zus van Gruijters samen op stap in Rosmalen. Daar kregen ze het aan de stok met een paar meisjes. ,,Een van hen was een getrainde kickbokser. Zij sloeg de zus en de vriendin van het slachtoffer in het gezicht. Omstanders riepen nog: niet doen, zij is zwanger.’’ De vriendin liep daarbij een gebroken neus op, aldus de advocaat. De schade bij de zus zou nog worden onderzocht.