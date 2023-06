FC Den Bosch beëindigt reeks nederlagen met zege tegen Roda JC

indebuurt.nl Opletten! Het is tekensei­zoen in Den Bosch

Gezellig een rondje wandelen door de Bossche natuur; voor sommige Bosschenaren (en hun viervoeters) is dat op en top genieten! Ben jij een van deze natuurliefhebbers, let dan goed op: het is het tekenhoogseizoen. Hier zie je het aantal meldingen van tekenbeten in de afgelopen maand.