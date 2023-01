FC Den Bosch huurt Schotse verdediger Ibane Bowat (20) van Fulham

Bowat kwam bij de Engelse club uit voor het O21-team. De in Londen geboren Schot is een linkercentrale verdediger, die in de jeugd uitkwam voor Chelsea en Fulham. Naast de huur is FC Den Bosch ook een optie tot koop overeengekomen met Fulham.

Bowat is de eerste speler die wordt binnengehaald sinds het aantreden van de nieuwe technisch manager Yousuf Sajjad bij FC Den Bosch. Die liet donderdagavond in een reactie aan Brabants Dagblad weten dat hij de komst van Bowat spoedig hoopt te kunnen bevestigen. De verwachting is dat er deze maand nog meer spelers bij zullen komen in Stadion De Vliert.

Ook twee proefspelers

Zo komt er alvast ook een tweetal op proef: Gedion Zelalem en Dennis Gyamfi. De eerste is een Duits-Amerikaanse middenvelder van Ethiopische afkomst. De bijna 26-jarige Zelalem versleet al een hele reeks clubs, met name in de Verenigde Staten. Hij doorliep een deel van de jeugd van Arsenal en werd in het seizoen 2016-2017 een half jaar verhuurd aan VVV-Venlo waar hij in acht optredens een keer scoorde. Sinds 1 januari zit de in Berlijn geboren Zelalem, die als laatste onder contract stond bij New York City, zonder club.

Gyamfi is een in Leiderdorp geboren Nederlands-Ghanese rechtervleugelverdediger die op dit moment onder contract staat bij het tweede elftal van Dynamo Zagreb in Kroatië. In het verleden kwam hij uit voor verschillende jeugdteams van Leicester City.