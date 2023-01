FC Den Bosch is nog net zo ziek als voor de winterstop: ‘Als we zo tegen Ajax spelen wordt het 15-0’

UpdateKan het nog erger met FC Den Bosch? Ja dus. Wie dacht dat de ploeg van trainer Jack de Gier met de nederlagen tegen Telstar en Helmond Sport in december zijn dieptepunt had bereikt kwam bedrogen uit. Vrijdagavond werd het op eigen veld tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht 1-4.

Vier nederlagen op rij. Een doelpunt voor en acht tegen, teruggevallen naar de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. En dan wacht komende woensdag landskampioen Ajax in het toernooi om de KNVB-beker.

Er was vrijdag helemaal niemand in Stadion De Vliert te vinden die alvast wilde vooruit blikken naar dat ‘droomduel’. ,,Alsjeblieft zeg”, zei trainer Jack de Gier. ,,Als we zo spelen wordt het 15-0.”

De Gier was woest. In de rust, die FC Den Bosch inging met een 0-1-achterstand, was er niemand anders in de kleedkamer aan het woord gekomen, vertelde hij. ,,Ik heb de spelers wel even duidelijk gemaakt wat ik ervan vond. We komen fris uit de winterstop, beginnen nog heel redelijk aan deze wedstrijd en dan laten we hen heel simpel de 0-1 maken door ons af te laten troeven bij een hoekschop”, zei hij over openingsgoal van Julliani Eersteling in de 25ste minuut.

Quote Ik had soms het gevoel dat ik na de F’jes zat te kijken. Onbegrijpe­lijk. Het slaat echt nergens op Jack de Gier (54), Trainer FC Den Bosch

,,En daarna valt alles bij ons uit elkaar. We gaan uit de organisatie lopen en doen zomaar wat. Ik had soms het gevoel dat ik na de F’jes zat te kijken. Onbegrijpelijk. Het slaat echt nergens op.”

De Gier greep in en bracht Nikolaj Möller, die hij aanvankelijk op de bank gehouden had, en Dylan Ryan in de ploeg voor Ryan Leijten en Victor van den Bogert. ,,We gingen 4-1-3-2 spelen met ‘Niko’ en Joey Konings voorop, met de bedoeling de wedstrijd te kantelen.”

Veel veranderde er echter niet aan het spelbeeld. Uit een razendsnelle counter maakte Derensili Sanches Fernandes de 0-2 voor Jong FC Utrecht. Zes minuten later kopte Joey Konings plotseling de 1-2 binnen voor FC Den Bosch. ,,Toen kreeg ik nog even hoop”, zei De Gier. ,,Maar het leek alsof mijn ploeg zelf niet geloofde in de gelijkmaker.”

Volledig scherm Joey Konings (links) maakte vrijdag het enige doelpunt voor FC Den Bosch. © Pro Shots / Remko Kool

Ook doelpuntenmaker Konings zelf had zich daarover verbaasd. ,,Ik weet niet wat het is. We beginnen steeds goed aan de wedstrijden, maar dat zakt heel snel bij ons weg en dan gaan de kopjes hangen. Dit is niet de ploeg die wij tot vier duels geleden waren. Waar het aan ligt? Wist ik het maar.”

FC Den Bosch kon vrijdag nog als excuus aan voeren dat het zijn beste speler miste. Danny Verbeek had donderdag op de laatste training last gekregen van zijn rug en bleek daardoor uiteindelijk niet mee te kunnen doen. ,,En dan blijkt dus dat wij zonder Danny al onze creativiteit kwijt zijn. Dat mag niet, maar het gebeurt wel”, concludeerde De Gier.

Hoofdschuddend moest de coach toezien hoe Jong FC Utrecht met twee late goals de score nog opvoerde naar 1-4. ,,Een nachtmerrie. Nee, aan Ajax moet ik nu niet denken. Ik hoop dat ik vannacht kan slapen. Ik neem maar een paar baco’tjes, denk ik, want ik heb wel even nodig om hiervan bij te komen. Dit was echt een dieptepunt. Op zoek naar positieve aspecten uit deze wedstrijd hoef ik niet, want die waren er geen.”

FC Den Bosch - Jong FC Utrecht 1-4 (0-1). 25. Eersteling 0-1, 61. Sanches Fernandes 0-2, 67. Konings 1-2, 88. Sanches Fernandes 1-3, 93. Rijks 1-4.

Scheidsrechter: Puts

Gele kaarten: Van der Heijden, Patoulidis en Hammouti (allen FC Den Bosch), Rijks (Jong FC Utrecht).

Toeschouwers: 4484

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (83. Van Hedel), Van den Bogert (46. Ryan), Van Grunsven, De Groot; Van der Heijden, Hammouti (71. Halilovic), Ahannach; Leijten (46. Möller), Konings, Patoulidis (67. Van Bakel).