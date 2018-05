FC Den Bosch op punt verkocht te worden

Zieke zwanen in IJzeren Vrouw Den Bosch

8 mei DEN BOSCH - Twee medewerkers van de dierenambulance Den Bosch hebben maandagochtend een zieke zwaan opgehaald uit stadswaterplas de IJzeren Vrouw in het Prins Hendrikpark. De redding mocht niet baten: het dier is later op de dag alsnog bezweken. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een virus of van botulisme.