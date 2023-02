FC Den Bosch speelt twee thuiswedstrijden zonder uitsupporters: ‘We betreuren deze beslissing’

Kunstpro­ject ‘Boom van verbinding’ brengt Oekraïners en Vughtena­ren samen

VUGHT - In een tijd van oorlog is het belangrijk om elkaar op een eenvoudige en gemoedelijke manier te ontmoeten, vinden kunstenaars Tatiana Rylina uit Oekraïne en Carola Mokveld uit Vught. Ze bedachten het kunstproject ‘Tree of Connection'. Het project gaat zaterdag van start in DePetrus in Vught.