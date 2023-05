met video Politie maakt reconstruc­tie van ongeval in Sprang-Capelle waarbij vrouw (25) uit Den Bosch omkwam

SPRANG-CAPELLE/DEN BOSCH - In verband met de reconstructie van een dodelijk ongeval was maandagavond de Koesteeg in Sprang-Capelle dicht. De reconstructie van de politie duurde heel de avond.