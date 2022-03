Flink stuk heide afgebrand in Rosmalen, brandweer voorkomt bosbrand

Het nieuwe Rodenborch lonkt: tachtig leerlingen uitgeloot, aanmeldin­gen andere scholen blijven stabiel

ROSMALEN/VUGHT/SCHIJNDEL - Het Rodenborch College in Rosmalen is wederom de populairste school van de regio. Zo populair zelfs dat er voor ruim honderd achtstegroepers geen plek meer is. En dat ondanks het enorme spiksplinternieuwe gebouw dat dit jaar opengaat.

24 maart