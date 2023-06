Flinke vertraging op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch door olie op de weg, weg weer vrij

Danny Verbeek denkt toch na over langer verblijf bij FC Den Bosch

Na meer dan tweehonderd wedstrijden in het blauw-wit leek de liefde van Danny Verbeek voor ‘zijn’ FC Den Bosch over. Maar plots brandt het vlammetje weer en denkt de 32-jarige routinier serieus na over een langer verblijf in Stadion De Vliert.