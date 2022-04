Foeilelijke elektrakast in Den Bosch verandert in kunstzinnige geveltuinkast

Een warm buurtapplaus klinkt door de Enkevoirtstraat, een verfijnd straatje tussen de Koningsweg en de Van der Does de Willeboissingel. Zojuist heeft Groene Buurvrouw Carlijn Krielaars in het bijzijn van een enthousiaste groep buurtbewoners en andere belangstellenden een openbaar kunstwerk onthuld.

De foeilelijke elektrakast, pal voor de woning van initiatiefnemer Janet Spiering, is getransformeerd tot een artistiek ogende geveltuinkast. „Het was een afgrijselijk grijs ding”, lepelt Spiering op. „Regelmatig spookte het door m’n hoofd: hoe kom ik nou af van deze doorn in het oog? Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gekost om dit te verwezenlijken. Ik ben figuurlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Maar uiteindelijk hebben de gemeente en Exexis, de eigenaar van de elektrakast, groen licht gegeven. De gemeente heeft vervolgens een subsidie van 1500 euro versterkt.”

Hoofdrol voor hommels

„Mijn digitale ontwerp is geprint op licht- en waterbestendige kunststoffolie. Ik heb zoveel mogelijk rekening gehouden met de directe omgeving en de architectuur van het aangrenzende woonhuis, dat ontworpen is door de bekende architect Edmond Nijsten. Dit is een toonbeeld van de Amsterdamse School (1910-1930); ik heb dan ook bewust gekozen voor een palet van illustraties in die stijl”, verduidelijkt Prüst. „Binnen de gemeente is dit inmiddels de derde kast die ik geïllustreerd heb. Nog een paar extra opdrachten, en de ‘Yon-route’ is een feit!”