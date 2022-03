Geen plek in een onderzeeër, dán maar de Bossche politiek in

Pieter Paul Slikker is er een van een tweeling, dat wist zijn moeder overigens pas één week vóór de bevalling. Hij kwam in het ziekenhuis in Den Bosch ter wereld en groeide de eerste twaalf jaar op in Vught. Woonde, studeerde en werkte in Brussel, Amsterdam en Den Haag voor hij naar Den Bosch terugkeerde. 'Doet’ al twintig jaar aan politiek. De politicoloog (41) werd geraakt door opeenvolgende gebeurtenissen: 9/11, de moord op Theo van Gogh, de moord op Pim Fortuyn en de afstraffing van de PvdA bij gemeenteraadsverkiezingen. Woont tegenwoordig met zijn vrouw en bonusdochter op Zuid.