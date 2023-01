Geen treinen tussen Den Bosch, Boxtel en Eindhoven vanwege aanrijding

ANALYSE Draagvlak voor bouw nieuw Design Museum in Den Bosch is ver te zoeken: 'Van de zotte, 43,6 miljoen euro’

DEN BOSCH - Den Bosch dreigt met een nieuw pand voor het Design Museum dezelfde fout te maken als bij de keuze voor het nieuwe Theater aan de Parade; de stad steekt tientallen miljoenen euro's in stenen, maar een breed draagvlak in de stad is ver te zoeken.

17 januari