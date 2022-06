Geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door aanrijding, vertraging tot 19.15 uur

Zeventien jongvolwas­se­nen met een beperking wonen zelfstan­dig in Hintham: ‘En hier komt m’n spelcompu­ter’

HINTHAM - Sjoerd Miltenburg (28) wijst naar het midden van z’n nieuwe woonkamer. ,,En hier komt straks mijn spelcomputer. Ik ben een gamer.” Moeder Ankie hoort haar zoon aan: ,,Dan bouwen we de rest van de woonkamer er wel omheen. We kunnen die gamecomputer ook in zijn nieuwe slaapkamer zetten, maar dan ziet Sjoerd zijn woonkamer niet meer”, voorspelt ze. ,,Onze zoon is toe aan meer zelfstandigheid. Zijn vader en moeder eigenlijk ook.”

