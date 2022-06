Geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door aanrijding

Vijfhon­derd Bossche kids uit groep 8 slaan samen Brug naar de Brugklas

DEN BOSCH - (Kick)-boksen, stoten op kussens, klimmen in een metershoge toren, basketballen en nog twintig andere clinics. Zo’n vijfhonderd scholieren van basisscholen uit Den Bosch Noord en de Maaspoort werkten zich vrijdag in en bij sportcentrum De Maaspoort in het zweet tijdens ‘Brug naar de Brugklas’.

