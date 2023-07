Geregeld zon, maar ook enkele wolken in 's-Hertogenbosch vandaag

Enquête windturbi­nes in polder tussen Oss en Den Bosch: ‘Zo ver mogelijk van kernen’

OSS/DEN BOSCH - Zo ver mogelijk weg van de woonkernen in een zo klein mogelijk gebied. Omwonenden spreken zich in een enquête uit over de ‘Duurzame Polder’. Dat Den Bosch minder afstand houdt van de windturbines dan Oss snapt niemand.