Gespot! Nieuwe kledingzaak voor mannen komt in Den Bosch

Plofkra­kers bestelden geldautoma­ten om explosies te testen (maar deze zaten vol afluister­ap­pa­ra­tuur)

De politie heeft een grote plofkrakersbende op kunnen rollen door afluisterapparatuur te plaatsen in enkele pinautomaten die in Duitsland werden besteld om te testen in een loods in Utrecht. Met alle info werd stukje voor stukje in kaart gebracht hoe de bende opereerde en wie daarbij betrokken waren.

16:18