Gevaarlijke en zinloze paaltjes in Den Bosch: de helft kan weg

Onderzoek bij Weener XL in Den Bosch leidt tot onrust op werkvloer

DEN BOSCH - Het onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij Weener XL in Den Bosch is amper gestart en leidt nu al tot onrust onder medewerkers met een arbeidsbeperking. Ze zijn bang dat ze niet anoniem hun verhaal kunnen doen en hebben hun twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

5 december