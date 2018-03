Gezin beleeft nachtmerrie bij urenlange woningoverval Rosmalen: 'Mijn gezicht leek te verbranden'

VIDEO Uitzendkrachten voeren actie bij sorteercentrum PostNL in Den Bosch

28 maart DEN BOSCH - Ze balen stevig, de uitzendkrachten die werken in het sorteercentrum van PostNL in Den Bosch. Omdat ze veel te veel pakketten per uur moeten verwerken (850 stuks), te zware pakketten in hun eentje moeten tillen en omdat ze minder betaald krijgen dan hun vaste collega's. Vanmiddag boden ze een petitie aan bij het sorteercentrum.