Gezongen Canto zorgt voor een magische en dromerige stemming

De Canto Ostinato van Simeon ten Holt is een alom geliefde compositie. Vooral de versies met de dansende, golvende melodieën op piano zijn in trek. Zal de nieuwe variant met orgel en zang, uitgevoerd door Aart Bergwerff en Wishful Singing in Den Bosch, ook zo in de smaak vallen?

Marjolein Stots, oprichter van het zingende vrouwenvijftal Wishful Singing, hoe uniek is deze gezongen versie?

„We zijn niet de eerste met zang, maar in combinatie met orgel is het nog niet eerder uitgevoerd. Uniek is wel dat we door de ruimte bewegen. We lopen tussen de mensen door die op stoelen zitten of op matjes liggen. Ze horen dus steeds andere accenten in de zang. Maar het orgel vult de hele ruimte. Heel spannend en magisch om mee te maken.”

Was dit jullie idee?

„Nee, het idee komt van Aart. Hij speelt de Canto al heel lang, ook met Jeroen van Veen, de grote pleitbezorger van het werk. Hij heeft het stuk eerst op piano gespeeld, later ook op orgel. Hij had bedacht om ons daar aan toe te voegen. We hebben eerst de cd opgenomen, in de Grote Kerk in Breda. Dat was in de tijd van de avondklok. We kregen dispensatie. Het was heel stil buiten. Ideaal voor de opname.”

Wat is het verschil met de bekende versie voor piano?

„De stemmen maken de muziek dromeriger. Dat versterkt het meditatieve gevoel. De muziek heeft een andere, nieuwe smaak gekregen. De reacties van Canto-fans zijn enthousiast. Doordat het geluid de hele ruimte vult, kunnen ze de klanken bijna niet lokaliseren.”

De Canto duurt meer dan een uur. Is het moeilijk om het stuk te zingen?

„Het is makkelijker voor ons dan voor Aart. Hij legt de spanningsboog. We moeten wel steeds zorgen dat we er goed bij blijven. Je kunt je niet laten meedrijven in de dromerige stemming. De timing moet exact goed zijn. De afstand tussen de organist en de zangers maakt dat een uitdaging. Als je op elkaar gaat wachten, wordt je steeds langzamer. Maar we zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld.”

‘Canto Ostinato Immersive’ door organist Aart Bergwerff en Wishful Singing. Zondag 12 juni in de Grote Kerk in Den Bosch. Aanvang 15.00 uur.