Gratis museumavond in Noordbrabants Museum en Design Museum

Opnieuw vanuit rijdende auto geschoten in Den Bosch, politie vindt verlaten voertuig en kogelhul­zen

DEN BOSCH - Na een eerder schietincident is er zondagnacht in Den Bosch opnieuw vanuit een rijdende auto geschoten. Volgens de politie zou de schutter met een wapen hebben geschoten op een andere auto, maar niemand raakte gewond. Op de Rompertdreef werden in de nacht van zondag op maandag verschillende kogelhulzen gevonden.