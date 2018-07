Grote uitslaande brand bij Avans Hogeschool in Den Bosch nu wel onder controle, treinverkeer lag twee uur plat

Festival TREK rekent op circa 35.000 bezoekers

7 juli DEN BOSCH - Een hapje, een drankje, misschien zelf een dansje. Voor de vierde maal op rij is Festival TREK neergestreken in het Paleiskwartier. In totaal reizen zo'n dertig foodtrucks deze zomer weer mee met organisator Four Entertainment, waarbij negen steden worden aangedaan. Den Bosch is de zevende halte.