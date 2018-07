Hacker (25) ronselde wachtwoorden via Marktplaats: 'Veel mensen zijn onnozel'

De webwinkel kan er weinig aan doen

Het is niet bekend van welke webshop de accounts zijn gehackt. Om imagoschade te beperken, houdt de politie dat voor zich. Het gaat in elk geval om een grote, landelijk bekende winkel.



Bij Bol.com in Waalwijk weten ze in elk geval van niets, zo zegt een woordvoerder. Al hoeft dat niet te betekenen dat de hack niet bij enkele van hun acht miljoen accounts was. ,,Het betreft een reguliere inlog. Door een webwinkel is niet te zien dat het fraude betreft'', zegt een woordvoerder van Bol. ,,Dat horen wij alleen als klanten ons zelf benaderen, of de politie.'' Dat is in dit geval niet gebeurd.



Als er sprake is van opvallend gedrag kan fraude wél worden opgespoord door een webwinkel.



Zowel de politie als de webwinkel benadrukken nogmaals hoe belangrijk het is dat mensen zelf hun online data beschermen. Vijf tips:

• Gebruik altijd voor iedere site of login een verschillend, uniek wachtwoord

• Wijzig een wachtwoord regelmatig

• Gebruik wachtwoorden van minimaal acht tekens

• Een goed wachtwoord bevat hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens

• Gebruik geen al te voor de hand liggende wachtwoorden, zoals namen of geboortedata