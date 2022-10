Halfzijdig verlamde Annie (71) wachtte tevergeefs op regiotaxi: ‘Eigenlijk zeiden ze: zoek het maar uit’

Van kettingro­ker naar hardloper: Rob en Maickel lopen voor KiKa de marathon van New York

DEN BOSCH – Toen hij stopte met roken, had hij een uitlaatklep nodig. Al gauw viel de keuze op hardlopen. Drie jaar en vele trainingen later loopt Rob van Staveren samen met maatje Maickel Timmermans (allebei 45 jaar) de marathon van New York om geld op te halen voor KiKa.

22 oktober