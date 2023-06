Heijmans kan in één klap dubbel zoveel huizen bouwen en wordt zo de nummer 2 van Nederland

You.Fo is geen sciencefic­ti­on, maar sport in opmars: ‘Dit gaat het helemaal maken’

DEN BOSCH - Den Bosch is in het verleden gastheer geweest van verschillende WK’s en andere internationale toernooien. Het (open) WK You.Fo is inmiddels toegevoegd aan het lijstje. You.Fo? Dat klinkt vreemd in de oren, maar als het aan de organisatoren ligt, komt daarin snel verandering.