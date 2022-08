Heilige Kaatje, Hendrien of Zoete Lieve Vrouw, ideeën genoeg voor vrouwelijke straatnamen in Den Bosch

Geen vergunning, maar toch bouwen? Omwonenden stomver­baasd door ‘illegale’ plannen Pro­Rail-mast

NULAND - Bewoners van het Heeseind in Nuland haalden opgelucht adem toen de gemeente een vergunning voor een 40 meter hoge communicatiemast bij hun huizen weigerde. Dat sloeg om in stomme verbazing toen ProRail mededeelde in 2023 te gaan bouwen.

4 augustus