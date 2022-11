Hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Oss door gebroken rail: ‘Desnoods op een bankje slapen’

Paarden tijdens carnaval kunnen niet, vindt Partij voor de Dieren, en ook niet het paard van Sinter­klaas

DEN BOSCH - Het gebruik van paarden om koetsen te trekken tijdens 11-11 of carnaval is niet meer van deze tijd en slecht voor het dierenwelzijn, vindt de Partij voor de Dieren. ,,Paarden voelen zich opgesloten in de massa.”

18 november