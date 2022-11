Help, ik heb dementie! Wie kan mij helpen in Den Bosch? Nieuw magazine wijst de weg

De cijfers liegen niet. In ons land komen er dagelijks iedere uur vijf mensen bij met de diagnose dementie. Één op de drie vrouwen krijgt er mee te maken en bij mannen ligt dat op één op de zeven. Het aantal mensen met dementie stijgt alleen maar. De schatting is dat er in ons land 290.000 mensen met dementie leven. Dat aantal stijgt naar ruim een half miljoen in 2040, omdat we steeds ouder worden. Mensen leven gemiddeld 6,5 jaar met dementie. Het grootste deel daarvan wonen

Waar vind je hulp?

Reden genoeg volgens Anita Putters van welzijnsorganisatie Farent om ook in Den Bosch vol in te zetten op hulp aan patiënten en mantelzorgers. ,,Maar al die hulp en begeleiding die er al is in de stad moet wel overzichtelijk te vinden zijn.”

Hoe houd je je geheugen fit bij beginnende dementie? Waarom is bewegen belangrijk en waar in de stad kun je dat onder begeleiding doen? Waar kun je lotgenoten treffen en hoe zit het met de drie wijken in Den Bosch die al het predicaat dementievriendelijk hebben?

In het nieuwe magazine Dementievriendelijk Den Bosch geeft Farent in samenwerking met onder meer de Alzheimer Nederland antwoorden op de vele vragen die er bij patiënten en hun omgeving leven. In een oplage van 3000 komen de magazines vanaf 23 november te liggen bij bij voorbeeld wijkcentra en woningcorporaties. Maar het is ook digitaal verkrijgbaar via www.farent.nl.

Ook Rosmalen dementievriendelijk

Veel aandacht in het magazine voor de drie Bossche wijken -Zuid, Binnenstad en Schutskamp - die als dementievriendelijk bestempeld worden. ,,We laten weten wat daar allemaal al is aan voorzieningen en activiteiten", stelt Putters vanuit Farent de wijkprojecten coördineert. ,,Mensen lezen wat bij voorbeeld vrijwilligers allemaal kunnen betekenen als jezelf of een van je naasten de diagnose dementie krijgt. Zo zijn winkeliers van de verschillende wijkwinkelcentra al bijgeschoold op het gebied van dementie. Daar was in alle drie de wijken grote animo voor.”

De komende tijd wordt ook Rosmalen-centrum dementievriendelijk. ,,Het is de bedoeling dat dat over een aantal jaar voor de hele stad geldt. Maar we richten ons als eerste op wijken waar de vergrijzing het grootst is. Als je ouder wordt, heb je nu eenmaal meer kans om te maken te krijgen met dementie.”