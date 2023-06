Hennepkwekerij ontdekt met honderdtal planten in Bossche woning

Van Lanschot Bank verdiende indirect aan slavernij: ‘Wij betreuren onze rol in de koloniale handel’

DEN BOSCH - Door zijn handel in koffie, suiker en rijst heeft Bosschenaar Cornelis van Lanschot indirect verdiend aan de slavernij in de 18de eeuw. De opbrengsten belegde hij in huizen en daaruit is later de Van Lanschot Bank voortgekomen.