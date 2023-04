Heroes Den Bosch is niet langer meer koploper, spannend duel wordt verloren in de eigen Maaspoort

18 jaar cel voor Bulgaar die betrokken was bij dood Rillander Kees van Schaik

De 43-jarige Marian I. is door het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar voor betrokkenheid bij de dood van Rillander Kees van Schaik. Het arrest is een jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie.